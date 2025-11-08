Συνελήφθησαν τρεις διακινητές μεταναστών στον Έβρο

Τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, καθώς προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Κυπρίνου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης εντόπισαν και συνέλαβαν τον πρώτο διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφέροντας παράνομα πέντε μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου προχώρησαν στη σύλληψη δεύτερου διακινητή, ο οποίος επίσης μετέφερε με Ι.Χ. όχημα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Το βράδυ, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανεών, συνελήφθη και ο τρίτος δράστης. Κατά τη διάρκεια εξονυχιστικού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας, διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του οχήματός του ήταν επιμελώς κρυμμένοι δύο μετανάστες, τους οποίους επιχειρούσε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις έχουν αναλάβει τα αρμόδια Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.