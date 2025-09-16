Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω, κατηγορείται και για τρεις εμπρησμούς στον Υμηττό (pic)

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω και ταυτόχρονα θεωρείται ο βασικός ύποπτος για εμπρησμό στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 32χρονος είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου.

Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μετά από μαρτυρίες των θυμάτων και εντατική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία επί τρεις μήνες συγκέντρωνε στοιχεία που τον συνδέουν όχι μόνο με την πυρκαγιά της 7ης Σεπτεμβρίου στον Βύρωνα, αλλά ερευνούν και τρεις ακόμη εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΕΡΤ

Ο ειδικός ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 13:15 πλησίον του σταθμού του μετρό στο Αιγάλεω επιτέθηκε, αρχικά, στην 14χρονη ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στην 58χρονη. Ακολούθως ο 32χρονος ακολούθησε την 17χρονη την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας της και της έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Τελικά δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια συνελήφθη από Ομάδα ΔΙΑΣ. Εις βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση