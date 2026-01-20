Αγρότες: Αποχωρούν έως την Παρασκευή από το μπλόκο της Νίκαιας - «Ανοιχτό» το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Αποχωρούν από το μπλόκο Ε-65 οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι του Ν. Καρδίτσας, μετά από 52 ημέρες κινητοποιήσεων.

Η απόφαση ελήφθη στη συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο μπλόκο, αφού πρώτα έγινε αποτίμηση του αγώνα, καθώς και ενημέρωση για τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ημερομηνία αναχώρησης θα αποφασιστεί στην σύσκεψη την Πέμπτη που θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μ. στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, μετά από ψηφοφορία 60 εκπροσώπων από τα χωριά του νομού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η αποχώρηση των τρακτέρ θα έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας ξεκαθάρισε πως ο αγώνας θα συνεχιστεί με άλλη μορφή αγώνα. Ακόμη, προανήγγειλε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα το προσεχές διάστημα και αφού προηγηθεί πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

«Την Τετάρτη αναμένεται να ενημερωθούν τα χωριά και στις 12 το μεσημέρι θα πάρουμε απόφαση για το πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Η πρόταση η δική μας είναι να αποχωρήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα μπλόκα της Πανελλαδικής, γιατί η ενότητα που καταφέραμε αυτές τις 52 μέρες -και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τον αγώνα και να διαβάλλει την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η απόφαση θα είναι: αν φύγουν όλοι οι άλλοι, θα φύγουμε και εμείς. Και βέβαια, να γίνει συλλαλητήριο το επόμενο διάστημα, οργανωμένα μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην Αθήνα.

Για να συμμετέχουμε εμείς με τρακτέρ και με τα πόδια, αλλά συγχρόνως να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα, τα σωματεία, τους φορείς που στήριζαν όλο αυτό το διάστημα τον αγώνα μας.»

«Και γι' αυτό το λόγο προτείναμε να γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο, αγροτικό συλλαλητήριο με αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά συγχρόνως και με τον κόσμο της Αθήνας, στο Σύνταγμα», κατέληξε.

Σημειώνεται πως σε αρκετά ακόμα μπλόκα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποχώρησης. Μεταξύ αυτών είναι το μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν μαζί με τα τρακτέρ τους την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, καθώς και το μπλόκο του Δερβενίου.

Αντίθετα, στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και των Μαλγάρων οι αγρότες αποφάσισαν ομόφωνα τη συνέχιση της παρουσίας τους.