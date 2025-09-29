Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» από 20 λεπτά ως και 2 ώρες

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τον περιορισμό εξυπηρέτησης του αριθμού πτήσεων ανά ώρα από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα. Συγκεκριμένα:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15

Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα

Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα

Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40

Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα

Οι επιβάτες είναι και πάλι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου υπήρξε ανακοίνωση από τον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.