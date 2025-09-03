Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά - Η βοήθεια από αστυνομικούς, ο «Πατομπούκαλος» και η διαδικτυακή πώληση όπλων

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία για την πολυπληθή και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση με δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η οργάνωση είχε σαφή δομή και «άπλωνε τα πλοκάμια της» από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στη βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί.

Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της αστυνομίας. Μάλιστα μεταξύ των 49 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν συλληφθεί είναι δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.



Στο προανακριτικό υλικό 1700 σελίδων αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες, βίντεο και αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Διάλογος 1

Νο 104: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε.

Διάλογος 2

Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ…, λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

Στην Πλατεία 1866, στο Ενετικό Λιμάνι και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, υπήρχαν οι «κράχτες» που «ψάρευαν» πελάτες και τουρίστες για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Σε κάθε «πιάτσα» υπήρχαν μέλη της υποομάδας που είχαν ρόλο «τσιλιαδόρου» επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο. Οι πιο προσεκτικοί μιλούσαν με κωδικούς.

Αντάλλασσαν μηνύματα αναζητώντας ταξιτζήδες, δηλαδή ανθρώπους που θα πήγαιναν στις πιάτσες για να πουλήσουν τα ναρκωτικά.

Διάλογος 3

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια; (σσ. ναρκωτικά)

Ψ.Θ.: Όχι γιατί;

Α.Κ.: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Διάλογος 4

Α: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σσ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Στρατηγός: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Διάλογος 5

Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς τα στην νόμιμη οικονομία καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS ή ακόμα και μέσω τραπέζης.

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;

Α: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ. Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Διάλογος 6

Ωστόσο, επέλεγαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα σε τυχόν ελέγχους.

Μ.Φ.: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Ά… τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Ψ. Θ.: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Διάλογος 7

Ο βασικός «αγγελιοφόρος», ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανιών, ακόμα και σε συνομιλία με την μητέρα του δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια.

Β.Σ.:Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία!

ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.»: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο…

Β. Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Στα στέκια που γινόταν η διακίνηση ναρκωτικών τα είχαν μετατρέψει σε «επιτόπιες» καβάτζες. Εκεί απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες σε θάμνους και με αυτόν τον τρόπο είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη ποσότητα για να προμηθεύσουν υποψήφιους αγοραστές. Οι ρόλοι εναλλάσσονταν συνεχώς, καθώς αγγελιοφόρος, τσιλιαδόρος, κράχτης και πωλητής να ήταν κάθε φορά και διαφορετικό άτομο, ώστε να μην τραβούν την προσοχή.

Υφάπαρξαν περιουσιακά στοιχεία Μονής με παράνομο όφελος άνω των 1,5 εκατ. ευρώ

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά έξι άτομα εμπλεκόμενα στη δεύτερη δικογραφία που έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, θύμα και θήτης παράλληλα για μεγάλο διάστημα. Κατόπιν εκβιασμών που δεχόταν, έγινε εκβιαστής και συμμετείχε στη σπείρα ώστε να διασωθούν τμήματα της μοναστηριακής περιουσίας. Εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του.

Η έρευνα επίσης επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις εν λόγω υποθέσεις, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -6- ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των κατασχεμένων τηλεφωνικών συσκευών τα μέλη της οργάνωσης φωτογράφιζαν οπλισμό και πυρομαχικά τα οποία προμήθευαν σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Για το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όπως και για την επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές.

Η δομή και το modus operandi

Η οργάνωση είχε σαφή δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης των ναρκωτικών. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης (modus operandi) στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Ο πυρήνας των μελών αυτών λειτουργούσε κατ’ εντολή διαφορετικής υποομάδας, από την οποία προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες, με τα περισσότερα από τα μέλη της να συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς. Παράλληλα, οι προμηθευτές των ναρκωτικών ουσιών προέβαιναν σε διακίνηση και ατομικά σε προσυμφωνημένα σημεία.

Πέραν των τριών βασικών σημείων διάθεσης, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές- πελάτες. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση λάμβανε χώρα διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Πώς εξαρθρώθηκε η οργάνωση

Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης υπήρξε αποτέλεσμα μεθοδικής και πολύμηνης έρευνας που περιλάμβανε άρσεις απορρήτου, σε τεχνική παρακολούθηση, αξιοποίηση πληροφοριών και σταδιακές επιχειρήσεις, ώστε να χαρτογραφήσουμε πλήρως τη δομή και τις σχέσεις των μελών.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε με τη διαδικασία της σταδιακής και επιμέρους αποδόμησης, με στοχευμένες συλλήψεις, κατασχέσεις και προφυλακίσεις καίριων και διαβαθμισμένων μελών της, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές και οδήγησαν βήμα-βήμα στους ανώτερους κρίκους της αλυσίδας. Αποκαλύψαμε αποθήκες, κατασχέσαμε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και χρηματικά ποσά.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας συνελήφθησαν αρκετά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα 16 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Για την ολοκληρωτική αποδόμηση της οργάνωσης υλοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και Τ.Α.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση σε περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 33 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ιδιώτες Έλληνες και αλλοδαποί, καθώς και δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για υποβοήθηση της εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.