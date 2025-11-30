Συνεχίζεται αύριο Δευτέρα η ψηφοφορία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών - Πόσοι ψήφισαν σήμερα

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σήμερα, πρώτη ημέρα των εκλογών, από τους 24.694 Αθηναίους δικηγόρους, που έχουν δικαίωμα ψήφου, προσήλθαν και ψήφισαν 5.104.

Στις εκλογές του 2021, την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας στον ΔΣΑ, επί 23.39 τότε εγγεγραμμένων δικηγόρων, προσήλθαν και ψήφισαν 4.986.

Στις φετινές εκλογές, σε σχέση με αυτές της περασμένης τετραετίας, ψηφίσουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι.

Οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, θα συνεχιστούν και αύριο Δευτέρα και ο δεύτερος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Για τους Αθηναίους δικηγόρους υπάρχουν 36 κάλπες εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) και οι υπόλοιπες είναι στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ. (Γενναδίου 4), στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7) και στο ΑΚΚΕΠ Προμηθέας (Φειδίου 18).

Από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που έχουν μικρό αριθμό μελών, υπάρχουν τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα:

Αναλυτικότερα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Ευρυτανίας, που έχει 9 εγγεγραμμένους, επανεξελέγη πρόεδρος ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας που έχει 86 εγγεγραμμένου, επανεξελέγη ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός, στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας που έχει 99 εγγεγραμμένους, εξελέγη ο Χρήστος Ντάλλας και στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων που αριθμοί 13 εγγεγραμμένους εξελέγη η Μαρία Σταυροπούλου.