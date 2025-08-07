Συναγερμός για θυελλώδεις ανέμους και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές την Παρασκευή

Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη 07/08 έως τουλάχιστον την Κυριακή 10/08, επιδεινώνοντας σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων την Παρασκευή, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 1.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η εκτιμωμένη δυσκολία ελέγχου σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System – CFFWIS), προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 07/08 και Παρασκευής 08/08/2025.

Ομάδα Χαρτών. Εκτιμώμενη δυσκολία ελέγχου περιστατικών πυρκαγιών για την Παρασκευή, όπως υπολογίζεται από το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών και έχει προσαρμόσει η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Γ. Κεφαλογιάννης: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο με ακραίες συνθήκες

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες, από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε «ύψιστη επιφυλακή», ενώ προσθέτει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια και χώρος για λάθη και αμέλεια.

Να σημειωθεί ότι οι ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που θα επηρεάσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας ραγδαία επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων ξεκίνησε ήδη από σήμερα, με την Αττική και πέντε ακόμα περιφέρειες να έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο σε κόκκινο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες, από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως, το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά.

Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή.

Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».

Πυροσβεστική: 63 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 63 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 52 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις Περιφέρειες Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) και Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.