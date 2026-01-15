Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού - Προσωρινός πρόεδρος ο Ασλανίδης

Δεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το Σύλλογο Συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ενώ προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Παύλος Ασλανίδης.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε χτες ο «Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:

«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ''Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023'' αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης

Ελένη Βασάρα

Μιρέλα Ρούτσι».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την παραίτησή της από τον Σύλλογο θυμάτων για τα Τέμπη το βράδυ της Τρίτης, με σαφείς αιχμές κατά του Δ.Σ.

Σε διαδικτυακή της ανάρτηση χαρακτήρισε ως «άκυρη» νομικά και «απογοητευτική σε ηθικό επίπεδο» την απόφαση μελών του Συλλόγου να αιτηθούν την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου, κάνοντας λόγο για «κίνητρα», τα οποία δεν αρμόζουν σε συλλογικό όργανο, και δη σε Σωματείο, που επιδιώκει τόσο ιερό σκοπό.