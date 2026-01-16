Συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο - Συμπαράσταση στον Ιρανικό λαό

Συγκεντρωνόμαστε σήμερα στον Λευκό Πύργο για να υψώσουμε τη φωνή μας απέναντι σε ένα από τα πιο βίαια, δολοφονικά και αυταρχικά καθεστώτα του σύγχρονου κόσμου: το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, υπό τον Αλί Χαμενεΐ και το σύστημα των μουλάδων.

Η παρουσία μας δεν είναι συμβολική· είναι πράξη αλληλεγγύης προς έναν λαό που εξεγείρεται, πληρώνοντας με αίμα το αυτονόητο δικαίωμα στην ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη ζωή.

Το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν αποτελεί απλώς μια αυταρχική διακυβέρνηση. Πρόκειται για ένα οργανωμένο σύστημα καταστολής, που εδώ και δεκαετίες στηρίζεται στον φόβο, τη βία και τη συστηματική παραβίαση κάθε έννοιας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτελέσεις αντιφρονούντων, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, εξαφανίσεις, φίμωση του Τύπου και ολοκληρωτικός έλεγχος της ιδιωτικής ζωής συνθέτουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ιρανών.