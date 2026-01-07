Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Georgia Institute of Technology

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), ένα από τα κορυφαία τεχνολογικά πανεπιστήμια παγκοσμίως, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής και μακροπρόθεσμης ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία για τη σύναψη της συνεργασίας προήλθε από τον Καθηγητή Ιωάννη Αντωνιάδη, Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία με τον απόφοιτο του ΕΜΠ Χρήστο Ε. Αθανασίου, Καθηγητή στη Daniel Guggenheim School of Aerospace Engineering του Georgia Tech.

Από την πλευρά του Georgia Tech, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Mitchell Walker, Προέδρου (Chair) της Daniel Guggenheim School of Aerospace Engineering, καθώς και του Bernard Kippelen, Αντιπρύτανη (Vice Provost) για Διεθνείς Πρωτοβουλίες. Στο ίδιο τμήμα του Georgia Tech υπηρετούν και άλλοι δύο απόφοιτοι του ΕΜΠ, ο Καθηγητής Γεώργιος Καρδοματέας και ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσιότρας, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Αποφοίτων του ΕΜΠ στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική σκηνή σε κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή φοιτητών, ερευνητών και Καθηγητών, τη συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και τη διερεύνηση και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων σε τομείς αιχμής της μηχανικής και της τεχνολογίας.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και εξωστρέφεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επιβεβαιώνοντας τόσο τη στενή και διαρκή σχέση του με τους Αποφοίτους του διεθνώς όσο και τον ρόλο του ως κόμβου αριστείας, καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας με κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως.