Στολίσκος για τη Γάζα: Το χρονοδιάγραμμα απέλασης των 27 Ελλήνων

Σε κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ παραμένουν, έως ότου απελαθούν οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου. Οι 11 από αυτούς κάνουν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση αγγίζει τους 400.Σ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ θα επισκεφθεί πάλι την Κυριακή το κέντρο κράτησης Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ, άρα εντός των επόμενων 24ωρών θα έχουμε σαφώς καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο τι μέλλει γενέσθαι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Άλλοι δεν το έχουν κάνει, άρα θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.

Ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή, πάντως από την Κυριακή και μετά.

ΥΠΕΞ: Γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ μετά την δήλωση του Μπεν Γκβιρ για φυλάκιση των Ελλήνων του στολίσκου

Υπενθυμίζεται ότι έντονη ήταν η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ μετά το απαράδεκτο αίτημα του υπουργού Μπεν Γκβιρ να φυλακιστούν και όχι να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών, με εντολή του υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη, το διάβημα έγινε προς τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, ενώ είχε προηγηθεί παράσταση, για τον ίδιο λόγο από την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

«Με το διάβημα καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών» αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο.

Το βράδυ της Τετάρτης, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συνέλαβε περισσότερους από 470 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 42 σκάφη του στολίσκου «Global Sumud Flotilla». Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, τέσσερις εξ αυτών έχουν ήδη απελαθεί, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης προς τις χώρες καταγωγής τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, υπάρχουν και 27 Έλληνες πολίτες.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, διαμαρτυρήθηκε έντονα για την επιλογή της απέλασης, λέγοντας πως πρόκειται για «λάθος» του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και πως οι συλληφθένετες πρέπει να παραμείνουν για κάποιους μήνες σε ισραηλινές φυλακές κι όχι να επιστραφούν άμεσα στις πατρίδες τους.

«Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καθώς ο Μπεν Γκβιρ έχει θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση του Τελ-Αβίβ, η Αθήνα αντέδρασε άμεσα στη δήλωση αυτή.

H ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής, στην οποία αναφέρει:

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους.

Η δήλωση του Μπεν Γκβιρ

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να ρίξει τους κρατούμενους ακτιβιστές της φλοτίλιας στη φυλακή για μερικούς μήνες, αντί να τους απελαύνει πίσω στις χώρες τους.

Ο Μπεν Γκβιρ, που ηγείται του υπερεθνικιστικού κόμματος Otzma Yehudit, δηλώνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνει ένα «λάθος» με το να τους απελαύνει.

«Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν εδώ για μερικούς μήνες σε ισραηλινή φυλακή, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών», λέει.

Υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου δεν μπορεί να συνεχίσει να τους στέλνει πίσω στις χώρες τους, «καθώς αυτό τους κάνει να επιστρέφουν ξανά και ξανά και ξανά».