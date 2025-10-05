Στολίσκος για τη Γάζα: Επιστρέφουν τη Δευτέρα με ειδική πτήση οι 27 Έλληνες ακτιβιστές

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι από κοινού με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ώστε να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, oι 27 Έλληνες ακτιβιστές, καθώς και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου Sumud , βρίσκονται στο κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ, μέχρι να απελαθούν.

Η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να συνομιλεί εκ νέου με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Δεν αποκλείεται η επιστροφή των 27 στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί τμηματικά.