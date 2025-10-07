Στο πρώτο πρόγραμμα Ηγεσίας και Καινοτομίας του Bloomberg LSE ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Bloomberg LSE European CITY Leadership Initiative, ένα πρόγραμμα Ηγεσίας και Καινοτομίας που διεξάγεται για πρώτη φορά και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους Δήμους της Ευρώπης και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Ο κ. Αγγελούδης είναι ο μόνος Δήμαρχος που επιλέχθηκε από την Ελλάδα και ένας από τους 31, συνολικά, δημάρχους που προέρχονται από 17 χώρες, μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Μαδρίτης José Luis Martínez-Almeida, o Δήμαρχος Όσλο Eirik Lae Solberg, o Δήμαρχος Κρακοβίας Aleksander Miszalski, o Δήμαρχος Ελσίνκι Daniel Sazonov, o Δήμαρχος Τορίνο Stefano Lo Russo κ.α.

