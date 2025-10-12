Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά από ελαφρύ ισχαιμικό επεισόδιο

Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επισκέφθηκε σήμερα, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξεδόθη.