Στην τελευταία της κατοικία η σορός της μεγάλης λαϊκής ερμηνεύτριας Μαρινελλας

Στον τόπο της τελευταίας κατοικίας της οδηγήθηκε η μεγάλη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μαρινέλλα, μετά το πέρας της εξόδιου ακολουθίας, που τελέσθηκε σημερα στη Μητρόπολη, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με παρατεταμένα χειροκροτήματα και φωνάζοντας "αθάνατη" από τον κόσμο που από το πρωί προσήρχετο για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα στο λαϊκό προσκύνημα της σορού της στο παρεκκλήσιο του Αγ. Ελευθερίου στη Μητρόπολη. Μπροστά στο φέρετρο στέκονταν η αδελφή της, η κόρη της Τζωρτζίνα και τα εγγόνια της Μελίνα και Δημήτρης.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, που τελέσθηκε σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου και προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό κόσμο της χώρας, δύο εξίσου μεγάλες φωνές ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου απηύθυναν από έναν ύστατο χαιρετισμό στην ανεπανάληπτη ερμηνεύτρια.

Με σπασμένη φωνή η Χ. Αλεξίου υπογράμμισε πως «στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, στην σκιά του Παρθενώνα, εκεί διάλεξες Μαρινέλλα, αρχόντισσά μας να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες. Κι ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου».

«Ο κόσμος που σε λάτρεψε, όμως, δεν σε άφηνε να φύγεις. Δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις. Περίμενε να επιστρέψεις, γιατί έτσι τον είχες μάθει, να παίζεις μαζί του με τα πήγαινε έλα σου» προσέθεσε σημειώνοντας πως «όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν», μαζί με σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συγγραφείς, ηχολήπτες και φωτιστές, μακιγιέρ, κομμωτές, δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Όπως τόνισε «για σένα μιλάει όλος ο Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και που τον κατέκτησες και αυτόν. Μιλά με λόγια αληθινά, λατρευτικά.

Πλέκοντας το εγκώμιο της μεγάλης ερμηνεύτριας, με τον ακατανίκητο κι αξιολάτρευτο χαρακτήρα, η Χ. Αλεξίου, θυμήθηκε προσωπικές τους στιγμές -ιδίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες λέγοντας πως «όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα κι όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε από την αγάπη της. Το φως σου το λάβαμε όμως κι από μεγάλες αποστάσεις».

«Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας. Μας πλούτισες με πολύτιμες αναμνήσεις. Να γελάς μ' αυτή την κρυστάλλινη φωνή και να είσαι η βασίλισσα μας γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς, Μαρινέλλα. Να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς και να αγαπάς, να αγαπάς πολύ» ανέφερε στον επικήδειό της η Χάρις Αλεξίου αρκετά συγκινημένη.

«Μαρινέλα εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, τον περασμένο Σεπτέμβρη, σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνως Βολανάκης πριν από χρόνια» ανέφερε και ο Γιώργος Νταλάρας σημειώνοντας «προχθές, όμως, Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου».

Όπως τόνισε ο μεγάλος τραγουδιστής «ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια. Και γιατί να τα πω άλλωστε; Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την ιστορία σου, την περιπετειώδη πορεία σου, που δεν ήταν καθόλου εύκολη, μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές».

«Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο, οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δεν θα είναι ποτέ ίδια» ανέφερε.

«Τζωρτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη να είστε περήφανοι όπως ήταν κι εκείνη για σας! Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου κι αν πας», κατέληξε στον δεύτερο επικήδειο ο Γιώργος Νταλάρας.

Μήνυμα όπως ο Θεός αναπαύσει την ψυχή της ς Μαρινέλλας απηύθυνε κι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Το παρών στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κι η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασιλη.

Από τη Μητρόπολη πέρασε σχεδόν το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και πολιτικοί και προσωπικότητες της κοινωνικής κι οικονομικής ζωής. Από τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χάρις Αλεξίου, τον Σταμάτη Φασουλή, τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Κιμούλη, τους συνθέτες Γιώργο Χατζηνάσιο και Μίνω Μάτσα, τον Μανώλη Μητσιά, την Πεγκυ Ζήνα και την Έλλη Κοκκινου, έως τη Μαριάννα Λάτση, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη…

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από νωρίς η Μητρόπολη είχε κατακλυσθεί από στεφάνια που είχαν στείλει και επιφανείς ιδιώτες (ανάμεσα τους του πρωθυπουργού, της ΠΑΕ Ολυμπιακός κι από τις εφημερίδες "Βήμα" και "Νέα") εις μνήμην της Μαρινέλλας, αν και η οικογένειά της αντί στεφάνων είχε ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».