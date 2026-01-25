Στην εντατική για δεύτερη μέρα η Σία Κοσιώνη λόγω πνευμονίας - Δεν διατρέχει κίνδυνο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από σοβαρή πνευμονία που προκλήθηκε από λοίμωξη με πνευμονιόκοκκο νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα η γνωστή δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κλινική της εικόνα χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη ζωή της.

Όπως είχε μεταδοθεί, η παρουσιάστρια τις προηγούμενες ημέρες είχε εμφανίσει συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε κοινή ίωση ή γρίπη. Ωστόσο, η κατάσταση δεν παρουσίασε τη συνήθη ύφεση, αντιθέτως επιδεινώθηκε σταδιακά, οδηγώντας τελικά στην ανάγκη περαιτέρω ιατρικού ελέγχου.

Από την περασμένη Πέμπτη τα συμπτώματα έγιναν ιδιαίτερα έντονα. Παρότι μετέβη κανονικά στον χώρο εργασίας της, ο υψηλός πυρετός και η εμφανής αδιαθεσία δεν της επέτρεψαν να βγει στον αέρα.

Λίγο αργότερα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο Metropolitan, όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένο εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πνευμονίας.

Οι γιατροί αποφάσισαν, για καθαρά προληπτικούς λόγους και λόγω της βαρύτητας της λοίμωξης, την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ιατρική παρακολούθηση και άμεση δυνατότητα παρέμβασης, εφόσον χρειαστεί.