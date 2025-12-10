Στερεύει η λίμνη του Μόρνου - Η συγκλονιστική εικόνα παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις (pics)

Νέες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη λίμνη του Μόρνου, η οποία απασχολεί πολιτεία και επιστήμονες το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της δραματικής υποχώρηση των υδάτων της.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, η κατάσταση στη λίμνη του Μόρνου φαίνεται να παραμένει δύσκολη, σύμφωνα με τις φωτογραφίες του πρακτορείου Eurokinissi. Τα σημάδια της λειψυδρίας είναι ακόμη εμφανή, γεγονός που μαρτυρά και το χωριό Κάλλιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί ξανά από τα νερά του μεγαλύτερου ταμιευτήρα που υδροδοτεί την Αττική.

Αυτοψίες από συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη βοήθεια drones φανερώνουν τη ραγδαία μείωση της στάθμης του νερού. Μεγάλες εκτάσεις που πριν από δύο έως τρία χρόνια ήταν μέρος του βυθού αποτελούν πλέον όχθες των δύο λιμνών, προδίδοντας την ταχύτατη υποχώρηση των υδάτων, ενώ στα αβαθή του Μόρνου ξεπροβάλλουν τα άλλοτε βυθισμένα ερείπια του εγκαταλελειμμένου χωριού Κάλλιο.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου ανέρχονται σε 187.363.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για αριθμό σαφώς υψηλότερο από τα 169 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο παραμένει χαμηλός για να μπορούμε να πούμε ότι ο Μόρνος δεν εκπέμπει πλέον SOS.

Μόρνος: Απώλεια άνω του 40% των υδάτων σε μία διετία

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, ο Μόρνος έχει χάσει άνω του 40% των αποθεμάτων σε μία διετία, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν στο μισό, ενώ στην Υλίκη η ποσότητα του νερού του μειωθεί κατά 40% μόλις σε ένα έτος. Στη συρρίκνωση των σωμάτων νερού συμβάλλει και η κλιματική αλλαγή, καθώς οι άνυδροι χειμώνες και η έλλειψη χιονιού στις βουνοκορφές οδηγούν στο στέρεμα των ρυακιών και που ανανεώνουν φυσικά το απόθεμα λιμνών και ποταμών.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, επιτείνοντας το πρόβλημα και επιταχύνοντας την εξέλιξή του.

Σημειώνεται πως, παρά τις προειδοποιήσεις για λελογισμένη κατανάλωση νερού, πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έδειξε πως η πλειονότητα των Ελλήνων αναγνωρίζει μεν ως σοβαρό το πρόβλημα της λειψυδρίας, όμως το ποσοστό όσων έχουν επίγνωση του προβλήματος πέφτει στο μισό όταν καλούνται να απαντήσουν εάν επηρεάζει την περιοχή όπου κατοικούν οι ίδιοι.