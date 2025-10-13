Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής και οριοθέτησης των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα (κακοκαιρία «BORA») στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, το διάστημα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2024. Οι περιοχές που εντάχθηκαν στην οριοθέτηση αφορούν κτίρια (οικίες και επιχειρήσεις) εντός των διοικητικών ορίων των εξής Δήμων:

1. Δήμος Κασσάνδρας: Δημοτική Κοινότητα Νέας Φώκαιας (Δ.Ε. Κασσάνδρας)

2. Δήμος Νέας Προποντίδας: Δημοτικές Κοινότητες Νέας Καλλικράτειας και Νέων Σιλάτων (Δ.Ε. Καλλικράτειας), Δημοτικές Κοινότητες Νέων Μουδανιών, Αγίου Μάμαντος, Νέας Ποτίδαιας και Πορταριάς (Δ.Ε. Μουδανιών), Δημοτική Κοινότητα Νέας Τρίγλιας (Δ.Ε. Τρίγλιας)

3. Δήμος Πολυγύρου: Δημοτικές Κοινότητες Μαραθούσσης (Δ.Ε. Ζερβοχωρίων), Ορμύλιας (Δ.Ε. Ορμύλιας) και Πολυγύρου (Δ.Ε. Πολυγύρου)

4. Δήμος Σιθωνίας: Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Νέου Μαρμαρά και Νικήτης (Δ.Ε. Σιθωνίας), Δημοτική Κοινότητα Συκέας (Δ.Ε. Τορώνης).

Οι ιδιοκτήτες οικιών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί κτιριακές ζημιές και βρίσκονται εντός των οριοθετημένων περιοχών θα πρέπει να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε., [email protected], τηλ. 2310 417586), που είναι αρμόδια για τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 9 Ιανουαρίου 2026.

«Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής παραμένει αρωγός και δίπλα στους πολίτες. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Με συνεχείς επαφές, συναντήσεις και συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία και την Πολιτική Προστασία, καταφέραμε να επιτευχθεί η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Έτσι διασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής στεγαστικής συνδρομής και οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου

Η διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών και αποκατάστασης των ζημιών έγινε σε συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με τα αρμόδια Υπουργεία και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα.