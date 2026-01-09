Στα λευκά τα Γιάννενα και η Άρτα: Χιόνια και παγετός από τα ξημερώματα της Παρασκευής

Με δεκάδες μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες σε όλο το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, Πολιτική Προστασία και δήμοι εργάζονται ασταμάτητα από νωρίς το πρωί, προκειμένου να είναι ασφαλείς και χωρίς παγίδες οι δρόμοι.

Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε υψόμετρο από τα 600 μέτρα και πάνω, με αποτέλεσμα πολλά χωριά, τόσο στην ορεινή Άρτα όσο και στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Μέτσοβο να έχουν ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

Πυκνή ❄️ χιονόπτωση αυτή την ώρα μέσα στα Ιωάννινα.



Βίντεο : @bill_prokos_ pic.twitter.com/C3Qbni1syB — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 9, 2026

Το κρύο είναι τσουχτερό με τον υδράργυρο να έχει πέσει κάτω από το μηδέν, ενώ επικρατεί παγετός σε πολλές περιοχές.

Με ανακοινώσεις τους οι δήμοι, συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ενώ όλοι, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, κινούνται συνεχώς αλατιέρες, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.