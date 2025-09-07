Σπ. Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 1,5 μήνα βρέθηκαν 1000 AΦΜ που αντιστοιχούν σε 23 εκατομμύρια

Σε «ξεκάθαρο μήνυμα από τον πρωθυπουργό ότι θα αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές παθογένειες και θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στην ΕΡΤ για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε, πάνω από 1000 ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε ποσά ως 23 εκατομμύρια ευρώ έχουν βρεθεί και σίγουρα θα βρεθούν κι άλλα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει σχέδιο δράσης για την απαιτούμενη εξυγίανση ενώ η ομάδα εργασίας υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, μαζί με την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, βρίσκεται σε συμφωνία με την Κομισιόν «ώστε να υπάρξουν οι απαιτούμενες αλλαγές» για να μην ξανασυμβεί, όπως τόνισε.

«Πρέπει ωστόσο να καταλάβουμε ότι υπάρχουν έντιμοι που μοχθούν και δικαιούνται τα χρήματα κι αν έχουν καθυστερήσει κάποιες επιδοτήσεις για τους αγρότες είναι ακριβώς επειδή οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθε, ανέφερε.

«Είδαμε αποτελέσματα σε 1,5 μήνα και είναι τεράστιος ο όγκος που συνέλεξε η Οικονομική Αστυνομία. Πρέπει να υπάρξει κάθαρση και επανεκκίνση. Κρίμα να αμαυρωθούν όλοι όσοι στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα», είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης επισημαίνοντας ότι η στήριξη αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης.