Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην εντατική με πνευμονιόκοκκο

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της, στον ΣΚΑΪ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, την Πέμπτη (22/1/26).

Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος είναι ακόμα στην εντατική, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.