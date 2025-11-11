Σχεδόν 8.000 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Δείτε τους πίνακες

Σχεδόν 8.000 εκπαιδευτικοί κλήθηκαν για να καλύψουν θέσεις στην τρίτη φάση των προσλήψεων για Α’ Βαθμια και Β΄Βάθμια εκπαίδευση.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοίνωσε τις λίστες για συνολικά 7.974 εκπαιδευτικούς και Ειδικούς Εκπαιδευτικούς, καθώς και για βοηθητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, για τις 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που είναι στους πίνακες ΑΣΕΠ. Το ΥΠΑΙΘΑ για να καλύψει αυτές τις θέσεις, θα προχωρήσει σε ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018.

Αναλυτικότερα:

Οι 6.807 προσλήψεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύφθηκαν οι 5.383.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για την κάλυψη 1.424 θέσεων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι 1.167 προσλήψεις αφορούσαν θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψη 162 θέσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:

Α’ φάση:

• 24.791 , εκ των οποίων:

18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Β’ φάση:

11.001 εκ των οποίων:

9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Συμπληρωματικά στη β φάση είχαν γίνει, 411 προσλήψεις

284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και

127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

