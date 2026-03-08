Το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πώς η ΕΥΠ εντοπίζει κατασκόπους

Το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου», ενεργοποιείται σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου που «απαθανάτιζε» το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στον κόλπο της Σούδας.

Ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, σερβιτόροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντες σε συνέδρια, είναι μερικές από τις ιδιότητες με τις οποίες εναλλάσσονται μυστικά στελέχη της ΕΥΠ για να αποκτούν μάτια και αυτιά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές αναπτύσσοντας μεγαλύτερη πληροφοριακή δράση, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Με αντίστοιχο αόρατο τρόπο λειτουργούσαν τα προηγούμενα δύο χρόνια αποτρέποντας επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τους τελευταίους 8 μήνες συνελήφθησαν από τις Αρχές τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης, σε Κρήτη και Έβρο.

Στελέχη της ΕΥΠ, από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν έχουν θέσει σε στενότερο κλοιό παρακολούθησης, διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας, είτε επιθέσεις και απόπειρες δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου, βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ξενοδοχεία, χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλα τουριστικά καταλύματα, ελέγχονται για παράξενες διαμονές προσώπων με καταγωγή χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο άνδρες Αζέρικης καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα, εμφανίστηκαν με διαβατήρια Πολωνίας. Οι ύποπτες ερωτήσεις τους για τον εντοπισμό καταλυμάτων σε σημεία με θέα στον κόλπο, σήμαναν αμέσως συναγερμό.

Παράλληλα με τους στρατιωτικούς κόμβους Κρήτης και Θράκης, αντίστοιχο δίκτυο συλλογής πληροφοριών, έχει απλωθεί από την ΕΥΠ και στα σημεία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε παρουσία του εναερίου στόλου των ΗΠΑ, στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο.