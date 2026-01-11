Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή στη βόρεια Ελλάδα - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για χιόνια στην Αττική

Σε φάση ραγδαίας επιδείνωσης εισήλθε ο καιρός από το απόγευμα της Κυριακής (11/1), με τη χώρα να πλήττεται από σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που φέρνει πολικό ψύχος, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια.

Το μεγαλύτερο ερώτημα των μετεωρολόγων αφορά την πιθανότητα χιονοπτώσεων στην Αττική και το λεκανοπέδιο.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Η επιδείνωση θα είναι σταδιακή, με ισχυρούς βόρειους ανέμους, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως το βράδυ της Δευτέρας (12/1).

Τσατραφύλλιας: Χωρίς δυναμική το «μπάσιμο» του χιονιά στην Αττική

Χωρίς ιδιαίτερη ένταση αναμένεται ο χιονιάς στην Αττική, παρά την επιδείνωση του καιρού σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και παροδικά, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αξιόλογες χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Στην Αττική, ωστόσο, τα χιόνια θα είναι λίγα και σύντομα, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: «"Χωρίς δυναμική το "μπάσιμο" του Χιονιά για την Αττική..." Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Ακολουθούν τα υψόμετρα των χιονοπτώσεων (όχι χιονοστρώσεων) τις επόμενες 24 ώρες.

Στην πρώτη γραμμή για αξιόλογες χιονοπτώσεις εκτός από τα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας είναι οι περιοχές: Εύβοια, Καβάλα, Θάσος, Χαλκιδική, Σποράδες, Πελοπόννησος, Κρήτη.

Αττική: Τα χιόνια θα είναι λίγα ,παροδικά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα».

Καλλιάνος: Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική

Μεγάλη αβεβαιότητα επικρατεί για την πρόγνωση χιονόπτωσης στην Αττική, ακόμα και λίγες ώρες πριν από την άφιξη της ψυχρής μάζας. Τα κύρια προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση για το αν και πού θα χιονίσει.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τονίζει ότι η ατμοσφαιρική διαταραχή είναι οριακής φύσης και μικρές διαφοροποιήσεις στη θέση και την ένταση του χαμηλού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα στο έδαφος. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν αναμένονται σημαντικά φαινόμενα στην Αττική, ενώ η τελική εικόνα για τυχόν χιονοπτώσεις θα ξεκαθαρίσει αργά το βράδυ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου: «Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική ακόμα και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 14-18 ώρες πριν από την κρίσιμη χρονική περίοδο του πρωινού της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως προς την κατανομή του υετού (βροχοπτώσεων - χιονοπτώσεων) στην Αττική μεταξύ των βασικότερων παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου ECMWF, του Αμερικάνικου GFS, του ICON και του GEM. Τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει τη μεγάλη αβεβαιότητα της πρόγνωσης ακόμα και τώρα.

Χωρίς να χρειαστεί να αναλυθούν οι δεκάδες επιπλέον παράμετροι που εξετάζονται για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, τέσσερις εκ των βασικών χαρτών κατανομής της χιονόπτωσης που σας δίνω, αρκούν για να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο είναι ακόμη και τώρα να δοθεί ασφαλής πρόγνωση για την Αττική.

Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή. Όσοι δουλεύουν με Ensemble Forecasts ξέρουν ότι ισχύει σχεδόν στο ακέραιο αυτό που αναφέρω.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι Μετεωρολόγοι στη χώρα μας εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική. Η αβεβαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας των Μετεωρολόγων αλλά στην δυσκολία πρόγνωσης τέτοιων οριακών καταστάσεων. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι αβέβαιη η κατανομή χιονόπτωσης στην Αττική και πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αργά σήμερα. Πάντως δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν βοηθούν ούτε οι θερμοκρασίες (στα 850 hPa - 1450 μέτρα περίπου) για χιονόπτωση στα χαμηλά, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού που διαφαίνεται αυτή την ώρα.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που προσεγγίζει την Ελλάδα είναι οριακής φύσεως, άρα μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση του χαμηλού αλλά και στη θέση του το πρωί της Δευτέρας (και άρα και στη συνιστώσα του ανέμου), στην ένταση και τον χρονισμό της ψυχρής μεταφοράς αερίων μαζών αλλά και των υετοφόρων νεφών που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε θαλάσσιες περιοχές και να κινηθούν προς χερσαίες, επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων για το πρωινό της Δευτέρας στην Αττική, εκτείνεται από πλήρη απουσία φαινομένων (ή μόνο λίγες νιφάδες ή ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις) έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας είναι ότι από το σήμερα το βράδυ θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα αργά το βράδυ.

Σε μια τόσο οριακή και δυναμικά ασταθή Μετεωρολογική κατάσταση, προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν λανθασμένο το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν εδώ και ημέρες να παρουσιάσουν «τελικές» προγνώσεις και να διεκδικήσουν το ρόλο εκείνου που «πρώτος είδε» τι θα συμβεί. Όταν η ίδια η ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα όρια μετάβασης (βροχή - χιόνι, φαινόμενα - απουσία φαινομένων, κίνηση χαμηλού ευνοϊκή - όχι ευνοϊκή), τέτοιες πρόωρες βεβαιότητες δεν είναι ένδειξη επιστημονικής επάρκειας αλλά ανάληψη υψηλού προγνωστικού ρίσκου, συχνά με κίνητρο την προσωπική προβολή και όχι την αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν χωρούν ούτε διαμάχες μεταξύ Μετεωρολόγων, ούτε ειρωνείες, ούτε "καφενειακού" τύπου ανακοινώσεις, ούτε αλαζονικές στάσεις του τύπου "εγώ ήξερα από πριν τι θα γίνει".

Ό,τι κι αν τελικά συμβεί, πάντα θα υπάρξει η εκ των υστέρων προσπάθεια από τους περισσότερους να παρουσιάσουν ότι επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις τους, έχουν δεν έχουν πέσει μέσα. Η αποδοχή μιας αποτυχίας θέλει γερό στομάχι, ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Η επιστημονική αλήθεια όμως είναι ότι σε μια χαοτική και οριακή ατμοσφαιρική διάταξη, κανείς δεν μπορεί να έχει απόλυτη βεβαιότητα.

Και επειδή θετικό είναι να ξέρουμε τη θεωρία αλλά η κοινωνία και η πολιτεία δικαιούνται μόνο καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση και όχι να γίνεται μέρος προσωπικών φιλοδοξιών, κρατήστε μόνο ότι δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική. Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν αργά απόψε.

Κολυδάς: Δυναμική η ατμόσφαιρα πάνω από την Ελλάδα -«Δουλεύει» υπέρ φαινομένων

Οι τελευταίες μετρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας δείχνουν αυξημένη δυναμική στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, με κυκλωνικό στροβιλισμό που ευνοεί την ανάπτυξη οργανωμένων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ωστόσο, η απουσία ραδιοβολήσεων από κρίσιμα σημεία, όπως Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, μειώνει την ακρίβεια στον χρονισμό και την ένταση των φαινομένων, περιορίζοντας την προβλεψιμότητα για το πού και πότε θα εκδηλωθούν, χωρίς να επηρεάζει την ύπαρξη δυναμικής για κακοκαιρία.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ (ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και ειδικά του ανατολικού Αιγαίου–ανατολικής Μεσογείου, διακρίνεται αυξημένος κυκλωνικός στροβιλισμός, συνδεδεμένος με βαθύ αυλώνα που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιοανατολικά. Οι σκιασμένες ζώνες υψηλών τιμών απόλυτου στροβιλισμού υποδηλώνουν ενίσχυση της ανώτερης δυναμικής, παρουσία ή προσέγγιση short-wave διαταραχών, αυξημένες πιθανότητες για ανοδικές κινήσεις, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη υγρασία και κατάλληλη θερμοβαθμίδα.

Με απλά λόγια, το ανώτερο δυναμικό “δουλεύει” υπέρ οργανωμένων φαινομένων, και δεν πρόκειται για μια αδρανή, αντικυκλωνική διάταξη. Ο στροβιλισμός δεν είναι ομοιόμορφος, αλλά εμφανίζει μέγιστα που κινούνται και εξελίσσονται – στοιχείο κρίσιμο για το πότε και πού θα «ανάψουν» τα φαινόμενα.

Ωστόσο η απουσία ραδιοβολήσεων από κομβικές περιοχές όπως Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο σήμερα το μεσημέρι μειώνει τη λεπτομέρεια στην κατακόρυφη δομή, την ακρίβεια στη θερμοκρασιακή και ανεμολογική βαθμίδα, και κατ’ επέκταση τη βεβαιότητα στον χρονισμό και την ένταση των φαινομένων. Σε οριακές καταστάσεις (π.χ. σύγκλιση στροβιλισμού και μικρές μετατοπίσεις του αυλώνα), αυτά τα δεδομένα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο πού και πότε, όχι όμως στο αν υπάρχει δυναμική. Η απουσία ραδιοβολήσεων στερεί κρίσιμες πληροφορίες για το πάχος του ψυχρού στρώματος την υγρασία σε μεσαία επίπεδα και τη θερμοκρασιακή δομή πάνω από θάλασσα και ξηρά».

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ:

«Πορτοκαλί προειδοποίηση

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».