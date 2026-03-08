Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Ηγουμενίτσα τη Δευτέρα για προληπτικούς λόγους

Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας, από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έως τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσπρωτία και στο πλαίσιο της γενικής οδηγίας περιορισμού βασικών δημόσιων λειτουργιών για σαράντα οκτώ ώρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου.

Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Ηγουμενίτσας, η αναστολή λειτουργίας δεν συνδέεται με ακαταλληλότητα των σχολικών κτιρίων, αλλά αποσκοπεί στην ομαλή παρέλευση της περιόδου εκτόνωσης της σεισμικής δραστηριότητας και στη διευκόλυνση των ελέγχων από τα συνεργεία του Δήμου.

Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό καλούνται να βρίσκονται στις θέσεις τους, ενώ από την έως τώρα εικόνα δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στα σχολικά κτίρια.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση που εστάλη προς γονείς και κηδεμόνες, διευκρινίζεται ότι θα υλοποιηθεί τηλεκπαίδευση από την πρώτη ώρα, ώστε να μην χαθούν τα μαθήματα.