Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Αισθητός σε Πάτρα και Κόρινθο

Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 24.3 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε 22:48 ώρα Ελλάδος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα αλλά και σε περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.