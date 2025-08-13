Σεισμός 4,7 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Νισύρου

Σεισμός 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στις 20:39, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Νισύρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο τα 38 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου και εστιακό βάθος 122 χλμ.

Μέτρα προστασίας από τον σεισμό

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά τη σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες:

Όταν γίνεται σεισμός:

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας.

Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτήριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο