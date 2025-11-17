Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Λευκάδα

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Λευκάδα και Πρέβεζα, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Αιτωλοακαρνανίας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας και εστιακό βάθος 14,9 χλμ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε την σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ.