Σε «συναγερμό» μέχρι την Παρασκευή ο Έβρος: Έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι κάτοικοι του Έβρου, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα χωραφιών έχουν καλυφθεί από νερό, έπειτα από συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ολονύχτια μάχη με τα νερά έδωσαν οι κάτοικοι σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο, χωρίς να κλείσουν μάτι, και παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, την ώρα που σε πολλά χωριά του βορείου Έβρου έχουν βυθιστεί δρόμοι και ακόμη και πινακίδες σήμανσης, ενώ η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Για ακόμη ένα 24ωρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των υδάτων στους οικισμούς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1.600 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο καταλήγουν στον ποταμό, κυρίως από το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ. Ως αποτέλεσμα, εκτεταμένες εκτάσεις στον κάμπο του Σουφλίου, του Τυχερού και άλλων περιοχών έχουν πλημμυρίσει ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι έχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην πλημμυρίσουν τα χωριά.

Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα, η στάθμη των υδάτων έχει φτάσει ακόμη και τα επτά μέτρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, έχει κλείσει ο βόρειος κόμβος, ενώ όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε έναν και μοναδικό στόχο, να μην περάσουν τα νερά εντός του χωριού.

Ο φόβος νέων θραύσεων στα αναχώματα παραμένει έντονος, καθώς η πολυήμερη υδραυλική πίεση τα έχει καταστήσει πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απειλή θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης, με την εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει την κατάσταση «Red Code», δηλαδή της μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και της αδιάκοπης πίεσης αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λουτρού - Δαδιάς, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της διασταύρωσης Πυλαίας από τη νότια πλευρά και μέσω της διασταύρωσης Δαδιάς από τη βόρεια, μέχρι νεωτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επίσκεψή του στον Έβρο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ εντός της τετραετίας για έργα διαχείρισης υδάτων και δημιουργία ταμιευτήρων, ώστε η περιοχή να μην αντιμετωπίζει προβλήματα άρδευσης τους θερινούς μήνες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΡΤ