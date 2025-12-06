Μέχρι το Καστελόριζο έφτασε η κακοκαιρία Byron, η οποία εδώ και μερικές μέρες σφυροκοπά σχεδόν όλη την Ελλάδα.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νησί η κακοκαιρία καθώς η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και σήμερα έπληξε εκτεταμένα τον οικισμό και τις υποδομές του νησιού.

Όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, από νωρίς το πρωί το νησί είχε «βαφτεί κόκκινο», καθώς τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό λειτούργησαν σαν καταρράκτης, εισχώρησαν στον οικισμό και κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο, μετατρέποντας τα στενά και το λιμάνι σε λιμνοθάλασσα. Οι λάσπες, τα χώματα και τα φερτά υλικά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να έχουν πλημμυρίσει.

Ο δήμαρχος επικοινώνησε το πρωί με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, ζητώντας την άμεση κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τα μέσα και το προσωπικό για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ήδη από την Παρασκευή είχαν πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελλορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως σχολικές, λόγω εργασιών στο σχολικό κτίριο.

Ο περιφερειάρχης, σε ανάρτησή του, διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους: «Η φύση δεν ελέγχεται. Το Καστελλόριζό μας δοκιμάστηκε, αλλά δεν είναι μόνο του. Θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί».

Οι δρόμοι, τα σοκάκια και οι παραλιακές υποδομές καλύφθηκαν από κοκκινόχωμα, χαλίκια και πεσμένα κλαδιά, ενώ ακόμη και η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη από τους τόνους λάσπης που παρασύρθηκαν από τα ρέματα. Ο Δήμος και οι κάτοικοι παρέμειναν επί ποδός προσπαθώντας να περιορίσουν τις ζημιές.