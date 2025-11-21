Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα - Κατολισθήσεις, ζημιές, κλειστά σχολεία και διακοπές ρεύματος (vid)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η βόρεια Κέρκυρα, σύμφωνα με απόφαση του Δήμου κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το τοπικό μέσο kerkyrasimera.gr.

Σημειώνεται ότι η Κέρκυρα πλήττεται από έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα και σε σπίτια που όμως ήταν ακατοίκητα.

Από Ιωάννινα σπεύδουν ήδη 4 άνδρες από την 5η ΕΜΑΚ, με δυο σωστικές λέμβους, αντλίες υδάτων και διασωστικό εξοπλισμό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη βόρεια πλευρά του νησιού.

Ισχυρές καταιγίδες σε Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Χωράφια στον Καλαμά Θεσπρωτιάς καλύφθηκαν από τον νερό ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), εκ νέου επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα.

Σήμερα Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).