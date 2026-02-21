Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής - Στον Πειραιά η μεγαλύτερη κινητικότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με αυξημένη κινητικότητα να καταγράφεται κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια: 18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.