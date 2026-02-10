Σε εξέλιξη η επέκταση του ΤΕΠ και η πεζογέφυρα στο ΠΓΝ Πατρών – Επίσκεψη Υπουργού Υγείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της Επέκτασης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με την προσθήκη νέου κτιρίου επιφάνειας 1.000 τ.μ. και Κατασκευής Πεζογέφυρας διασύνδεσης του Νοσοκομείου με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο υλοποιεί η ενεργειακή τεχνική εταιρία RESINVEST, ως μέλος της Κοινοπραξίας RESINVEST ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ- ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, με Αναθέτουσα Αρχή την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για την πορεία των εργασιών και το εύρος των παρεμβάσεων που εκτελούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο στις 3 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο περιοδείας του σε νοσοκομεία της Πάτρας. Ο κ. Γεωργιάδης ξεναγήθηκε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Δημήτρη Μπάκο, παρουσία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδώροπουλου, εκφράζοντας την μεγάλη ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου.

Το έργο μελέτης- αδειοδότησης- κατασκευής, το οποίο έχει αναλάβει η RESINVEST στο ΠΓΝ Πατρών, περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κατά 1.000 τετραγωνικά μέτρα μέσω της κατασκευής νέου κτιρίου που θα ενωθεί με το υφιστάμενο. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΤΕΠ, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, η ανταπόκρισή του στις αυξημένες ανάγκες επισκεψιμότητας, ενισχύοντας την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και διευρύνοντας την πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Η κατασκευή πεζογέφυρας θα διασυνδέσει το Πανεπιστήμιο Πατρών με το κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΠΓΝ.

Όλες οι μελέτες εκπονήθηκαν από τα πλέον αξιόπιστα μελετητικά γραφεία στην Ελλάδα: η εταιρία Obermeyer Hellas έχει εκπονήσει την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, η Άλφα Μελετητική τις Η/Μ μελέτες, και η εταιρία Σίγμα Μελετών τη Γεωτεχνική Μελέτη.

Η σύμβαση του έργου ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η RES INVEST υλοποιεί αντίστοιχα έργα ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης σε πλήθος μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, στις 19 Νοεμβρίου 2025, η εταιρία ολοκλήρωσε και παρέδωσε προς χρήση δύο πλήρως ανακαινισμένες κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, τη Μαιευτική Κλινική και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, καθώς επίσης και την πρώτη φάση του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου.