Προς αναστολή λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα» τίθεται σε αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με πληροφορίες, στον απόηχο της τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα προ εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται πως ,τη Δευτέρα είχε ανακοινωθεί ότι θα κλείσει το δεύτερο εργοστάσιο της βιομηχανίας στο 12o χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας, καθώς κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ούτε η σχετική επικαιροποιημένη μελέτη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στο Μακρυχώρι Λάρισας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Νωρίτερα την Τρίτη ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης οδηγήθηκε στον ανακριτή Τρικάλων, αντιμετωπίζοντας αναβαθμισμένο - και βαρύτερο - κατηγορητήριο.

Ο ίδιος πήρε πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης.