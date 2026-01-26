Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η διευθύντρια του Γυμνασίου Σερρών μετά το περιστατκό με τη φίμωση μαθητή

Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η εκπαιδευτικός και διευθύντρια του Γυμνασίου που εμπλέκεται σε περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες.

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ της Κυριακής, από το υπουργείο Παιδείας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων έρχεται σε συνέχεια της πρόβλεψης της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπλέον, έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από πλευράς της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

«Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων», αναφέρεται στο επίσημο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας.

Έτσι, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.