ΣΑΤΑ: Απεργούν τα ταξί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη

Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη 9 και αύριο, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, η Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) πραγματοποιεί 48ωρη απεργία από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ. Παράλληλα ανακοίνωσαν συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, χαρακτήρισε την απεργία ως «προειδοποιητική» και ξεκαθάρισε πως αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει την ΚΥΑ, θα ακολουθήσει απεργία διαρκείας.