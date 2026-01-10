Σαρώνει η κακοκαιρία: Δρόμοι-ποτάμια και πτώσεις δέντρων σε πολλές περιοχές - 103 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Προβλήματα σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, λόγω ισχυρών ανέμων, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες έως ώρα 17:00, σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, έχει δεχθεί 103 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 40 κοπές δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου

Στην περιοχή Ροδιά έχει μείνει όλη η περιοχή χωρις ρεύμα, ενώ στην Πάτρα, δέντρα που δεν άντεξαν τη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια. Παράλληλα, ισχυρή χαλαζόπτωση εκδηλώθηκε στην πόλη, προκαλώντας αναστάτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Στον παραλιακό δρόμο του Ρίου βγήκε η θάλασσα στη στεριά. Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με το The Best.

Στο Ναύπλιο οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα που «εισέβαλαν» στην παλιά πόλη. Το αποτέλεσμα ήταν δρόμοι να πλημμυρίσουν και η κυκλοφορία να διακοπεί στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα στον Σιδηροδρομικο Σταθμό Τιθορέα στη Φθιώτιδα.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.