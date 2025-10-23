Το Σάββατο η κηδεία του Σαββόπουλου - Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών από το πρωί, η σορός του

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας του τραγουδοποιού στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

- στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

- στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

Όπως έγινε γνωστό χθες, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.