Ρουμανία: Δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες (pics&vids)
27/01/2026 • 15:26 / Τελευταία Ενημέρωση: 16:01
27/01/2026 • 15:26 / Τελευταία Ενημέρωση: 16:01
Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία, όπου οι επιβάτες του σκόπευαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν. Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το μίνι βαν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

 Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα επτά άτομα, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

