Ρουμανία: Δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες (pics&vids)

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία, όπου οι επιβάτες του σκόπευαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν. Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το μίνι βαν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Tragedie în județul Timiș: accident între un autotren, o autocisternă și un microbuz. Șapte morți și mai mulți răniți https://t.co/IwX2Ht4W1K pic.twitter.com/XuN6eVwHss — TVR Info (@StirileTVR) January 27, 2026

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα επτά άτομα, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

UPDATE. Din informațiile obținute de jurnaliștii din Timiș, microbuzul era înmatriculat în Grecia, iar toți pasagerii erau de naționalitate elenă. Circulația în zonă a fost blocată în totalitate.https://t.co/rschEWeVAj — Euronews Romania (@euronewsro) January 27, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.