Ραγδαία αύξηση αφίξεων: Πάνω από 570 μετανάστες στη Γαύδο σε ένα 24ωρο - Έκκληση για αποσυμφόρηση της Αγυιάς

Στους 578 ανέρχονται οι μετανάστες από τη Λιβύη, που προσέγγισαν με 9 βάρκες τη Γαύδο σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Μαζί με τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην Αγυιά, ο αριθμός αγγίζει πλέον τους 1.139, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις τοπικές Αρχές, που αναζητούν άμεσο τρόπο μετακίνησης ικανού αριθμού προσφύγων σε κλειστές δομές της ενδοχώρας.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μαζί με τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην Αγυιά, ο αριθμός αγγίζει πλέον τους 1.139, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις τοπικές Αρχές, οι οποίες αναζητούν άμεσο τρόπο μετακίνησης ικανού αριθμού προσφύγων σε κλειστές δομές της ενδοχώρας.

Την ίδια ώρα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων και αναμεταδίδει και το cretapost, περισσότεροι από 450 μετανάστες διανυκτέρευσαν χθες στη Γαύδο, ενώ από σήμερα το πρωί προγραμματιζόταν να αρχίσει η σταδιακή μεταφορά τους στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στην Αγυιά επικρατεί το αδιαχώρητο και σύμφωνα με την ανακοίνωση- επιστολή του σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό «οι συνθήκες είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες».

Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ έκανε επίσης λόγο για τεταμένο κλίμα και επεισόδια χθες το βράδυ.

Σημειώνεται πως σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, έλαβαν χώρα δύο μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Στο μεταξύ, λόγω καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται η γραμμή Γαύδος - Παλαιόχωρα. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να αρχίσει η σταδιακή μεταφορά των μεταναστών με το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Γαύδος – Χώρα Σφακίων, μόλις εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός λεωφορείων για τη μεταφορά τους στον χώρο της Αγυιάς.

Aπό τις 18 Αυγούστου έχουν σταματήσει οι μεταγωγές μεταναστών

Λόγω της αλλαγής που υπάρχει πλέον στη διαδικασία τα άτομα που φτάνουν στα νησιά θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος προσωρινής υποδοχής που ήταν στην Αγυία ουσιαστικά να έχει μετατραπεί σε κλειστή δομή. Από τις 18 Αυγούστου δεν έχει γίνει καμία μεταγωγή και ο χώρος γεμίζει ασφυκτικά, ενώ τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες υπάρχουν συνεχώς νέες ροές.

Η κατάσταση μέσα στον κλειστό χώρο είναι πολύ δύσκολη καθώς υπάρχουν πολλές εντάσεις μεταξύ των μεταναστών, ενώ δεν προαυλίζονται και μένουν μόνο μέσα.

Όσον αφορά τη Γαύδο, η μεταφορά των μεταναστών γίνεται με ένα καράβι κάθε μεσημέρι και προφανώς δεν χωράνε όλοι για λόγους ασφαλείας.