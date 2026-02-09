Ρ. Μαρούδας: Οι αγρότες κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή - Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρούδας ανέφερε: «Ερχόμαστε Αθήνα. Αυτό θα είναι η συνέχεια της κινητοποίησής μας, καθώς είπαμε ότι "φεύγουμε από τα μπλόκα, αλλά δεν εγκαταλείπουμε". Τα προβλήματα είναι πολλά».

Ο πρόεδρος των αγροτών υπογράμμισε ότι βασικά αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί: «Ερχόμαστε στην Αθήνα καλώντας όλους τους Αθηναίους και όλους τους φορείς να συμπαρασταθούν στην κινητοποίηση που θα γίνει στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 16:00. Θέλουμε τον λαό της Αθήνας μαζί μας, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Ενώ πουλάμε πάμφθηνα τα προϊόντα μας, που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα αγοράζουμε όλοι πανάκριβα, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το χωράφι στο ράφι, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν πολύ πιο φθηνά στο ελληνικό τραπέζι. Αυτό είναι βασικό, διότι αν δεν υπάρχουν οι αγρότες, θα έρχονται εισαγόμενα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και πολύ πιο ακριβά, λόγω των συμφωνιών που υπογράφονται».

Σε ερώτηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, ο κ. Μαρούδας απάντησε: «Με αυτή την κινητοποίηση στην Αθήνα μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα, καθώς υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν περιορισμοί από την ΕΕ και την ΚΑΠ, αλλά υπάρχει χώρος για να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Ο κ. Μαρούδας κατέληξε: «Από Γρεβενά, από Θεσσαλία, από Στερεά και από Πελοπόννησο, θα μπουν τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο».

Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητες πορείες παραγωγών στη βόρεια Ελλάδα

Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν σήμερα παραγωγοί από τη βόρεια Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Στις Σέρρες, δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου είχαν παραμείνει για 54 ημέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό το Διοικητήριο, όπου ανέβασαν τα τρακτέρ τους στα σκαλιά της Περιφέρειας.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν σήμερα παραγωγοί του δήμου Αλμωπίας στην Έδεσσα, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας στο Αμύνταιο, αλλά και παραγωγοί στα Γρεβενά.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για αυξανόμενο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και αβεβαιότητα γύρω από τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις.