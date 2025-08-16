Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά - 42 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά στη Νάξο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθησαν χθες, 15 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νάξου, δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Νάξου.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 της 15-08-2025 έως ώρα 18:00 της 16-08-2025 εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.