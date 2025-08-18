Πυρκαγιές στην Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος - Εντολή να κρατηθεί και οδηγός μηχανής που ήταν μαζί του

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η διαδικασία για την απολογία του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά την πυρκαγιά στα Συχαινά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί ο κατηγορούμενος έφτασε στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας λαμβάνουν επιπλέον καταθέσεις από μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτών των καταθέσεων, ο 25χρονος θα κληθεί να απαντήσει στα ερωτήματα της ανακρίτριας.

Από την πλευρά της υπεράσπισης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε πόρισμα του κλιμακίου εμπρησμών που έκανε αυτοψία στο σημείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι συνήγοροι, η φωτιά δεν φαίνεται να προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι αλλά από φυσικό φαινόμενο, συγκεκριμένα από κηλίδωση της ήδη υπάρχουσας πυρκαγιάς.

Κρατείται και οδηγός μηχανής που ήταν με τον 25χρονο

Στο μεταξύ πριν απο λίγο δόθηκε εντολή να κρατηθεί και ο οδηγός της μηχανής που ήταν μαζί με τον 25χρονο στο Γηροκομείο.

Ο νεαρός, είχε κληθεί αρχικά να καταθέσει ως μάρτυρας, όμως πριν ξεκινήσει την κατάθεση του, τον πήραν αστυνομικοί για να τον μεταφέρουν από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας στην αστυνομική Διεύθυνση.