Πυρκαγιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή #Ήφαιστος_Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Επίσης, με μήνυμά του το 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Παρατηρητής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 112— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
