Πυρκαγιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

28/08/2025 • 19:22
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.

Επίσης, με μήνυμά του το 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Παρατηρητής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΙΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ