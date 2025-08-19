Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (vid)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί άμεσα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Η πυρκαγιά, ξεκίνησε από πρανές οδού και προεκτάθηκε σε καλαμιές.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς διενεργήθηκε εκτροπή στη Λ. Λαυρίου στο ύψος της Γ' Εισόδου Κερατέας.