Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (vid)
19/08/2025 • 21:15 / Τελευταία Ενημέρωση: 21:32
Ελλάδα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. 

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί άμεσα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά, ξεκίνησε από πρανές οδού και προεκτάθηκε σε καλαμιές.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς διενεργήθηκε εκτροπή στη Λ. Λαυρίου στο ύψος της Γ' Εισόδου Κερατέας.

