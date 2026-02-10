Πρύτανης ΑΠΘ: Συκοφαντική διασπορά δήθεν πληροφορίας του υπουργείου ότι είχαμε δώσει άδεια για το πάρτι

Στα πρόσφατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης στο πλαίσιο εκδήλωσης.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε σχετικά ότι βρέθηκε ενώπιον του διλήμματος αν θα περιοριστεί στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο της ομιλίας του ή αν θα σχολιάσει τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κάνοντας λόγο για τα επεισόδια στο προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής, για τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών περί δήθεν άδειας από τις Πρυτανικές Αρχές, καθώς και για πρόωρες δημόσιες πιέσεις προς τη διοίκηση του Ιδρύματος, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη επιληφθεί του ζητήματος.

«Αναφέρομαι στη συκοφαντική διασπορά δήθεν πληροφορίας του υπουργείου ότι είχαμε δώσει άδεια για το πάρτι που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας, αλλά και στην εσπευσμένη δημοσίευση τελεσιγράφου προς τις Πρυτανικές Αρχές να δώσουν εξηγήσεις για όσα οι διωκτικές αρχές, οι προανακριτικές αρχές και η εισαγγελία θα έπρεπε -και πράγματι- εξετάζουν ήδη», σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης.