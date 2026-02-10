Πρυτανικές αρχές ΑΠΘ: Εκτός του πανεπιστημιακού campus τα επεισόδια - Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Υπενθυμίζεται ότι σε πεδίο... μάχης μετατράπηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου η περιοχή πέριξ του Πανεπιστημιακού campus στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον της διμοιρίας των ΜΑΤ επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου.

Οι κουκουλοφόροι πέταξαν δεκάδες μολότοφ, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ρίψη των αυτοσχέδιων εκρηκτικών ξεκίνησε απέναντι από την είσοδο του ΑΠΘ, εντός της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν σε εξέλιξη πάρτι.