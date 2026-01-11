Πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου»

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

Όπως ανακοινώθηκε, τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

- Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

- Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

- Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού

- Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου

- Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης

- Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας

- Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

- Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ

- Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

- Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού