Προσάραξη σκάφους Λιμενικού στα βράχια: Αίτια οι κακές καιρικές συνθήκες - Θα ξεκινήσει Ε.Δ.Ε.

Στις άσχημες καιρικές συνθήκες απέδωσε ο κυβερνήτης σκάφους του Λιμενικού Σώματος τα αίτια για την προσάραξη του σκάφους στα βράχια του λιμενοβραχίονα, έξω από το λιμάνι του Βόλου. Το περιπολικό σκάφος έχει ανελκυστεί, ενώ έχει δοθεί εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, «το Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 615 (ΠΛΣ-615), κατά τον κατάπλου του, μετά από εκτέλεση περιπολίας στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης ''Ποσεδών'', προσάραξε στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου.

»Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, το σκάφος προσάραξε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ΒΑ 4-5 BF) και της χαμηλής ορατότητας λόγω καταιγίδας, που επικρατούσε στην περιοχή. Διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση και στα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ, με αρνητικά αποτελέσματα. Ο κυβερνήτης του ΠΛΣ συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της κ. Εισαγγελέα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το ΠΛΣ-615 έχει ανελκυστεί».

Στην ανακοίνωση προστίθεται, επίσης, ότι «από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ έχει δοθεί εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».