Προκηρύχθηκαν 15 προσλήψεις αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος

Στην πρόσληψη 15 αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 15 θέσεις για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας Διοικητικών, με ειδικότητα Νομικών.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον βαθμό του υποπυραγού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο.